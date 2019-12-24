Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin 6. bölüm 2. fragmanına "Ya şehadet, ya muzafferiyet!" sözü damga vurdu.. İşte 25 Aralık Çarşamba günü atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 6. bölümünün ilk tanıtım fragmanı...
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle! 2.fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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