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Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar. İşte Kuruluş Osman 61. yeni bölüm fragmanı...

OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?