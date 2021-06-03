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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 62. yeni bölüm fragmanı izle

    Kuruluş Osman 62. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 03.06.2021, 09:21

    Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 61. bölümünde Osman Bey, Bamsı Bey’in intikamını almak için Togay’ın izini sürerken, Nikola ve Togay da Osman Bey’i tuzağa çekmeye çalıştı. Bölüm sonrası 'Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle' aramaları da arttı. İşte Kuruluş Osman'ın 62. yeni bölümünde yaşanacaklar...

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