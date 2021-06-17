Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-64-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarında Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmaı "Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyenlerin nefesini kesti. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...