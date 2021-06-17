  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı izle

    Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 17.06.2021, 09:16

    Atv ekranlarında Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmaı "Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyenlerin nefesini kesti. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı
    Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı
    CHP'li Başkan Atabay sarhoşken polise saldırdı!
    CHP'li Başkan Atabay sarhoşken polise saldırdı!
    Dünya bilsin Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır
    "Dünya bilsin Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır"
    Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli!
    Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli!
    Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım
    Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım
    Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi
    Sel baskınındaki azgın sular böyle görüntülendi
    Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım
    Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali fragmanı
    Kardeşlerim 18. yeni bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 18. yeni bölüm fragmanı izle
    Baş Belası 1. Bölüm Fragmanı
    Baş Belası 1. Bölüm Fragmanı
    Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı
    Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı izle