Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile izleyicisi Atv ekranlarında fırtınalar estirdi. Nefes kesen bölüm sonrası dizinin yeni bölüm fragmanı "Avcı onca tuzak kursa da, kurt nice yol bilir!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman 66. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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