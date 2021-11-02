Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanı izle

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Çarşamda akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!" başlığı ile yayınlandı. Geçen hafta yayınlanan heyecan dolu bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...