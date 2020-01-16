Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. 22 Ocak Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşacak olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. İşte Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?