Kuruluş Osman 79. yeni bölüm fragmanı izle

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Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı “Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!” başlığı ile yayınlandı. Son yayınlanan bölümünde heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde heyecan yine dorukta. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...