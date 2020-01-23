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Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 23.01.2020, 13:04

Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman dün akşam atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yine nefes kesen bir bölümle ekranlarda olan Kuruluş Osman, heyecan dolu bir sahne ile sona erdi. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?

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