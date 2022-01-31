Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı izle

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı “Madem oyun içinde oyun kurarlar! Onları yerle yeksan edeceğim" başlığı ile yayınlandı. Dizinin son bölümü heyecan dolu bir sahne ile sona ermişti. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı....