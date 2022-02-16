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    Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 16.02.2022, 12:12

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümde, Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor. Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister. Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır. Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
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