Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanını izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-82-bolum-fragmanini-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan, merakla beklenen, ilgiyle izlenen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı “Şeyh’im! Ağabeyimin kanı bana helal midir?” başlığı ile yayınlandı. Reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan dolu sahneler yer almıştı. Peki Kuruluş Osman'ın 82. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı...