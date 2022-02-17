Kuruluş Osman 83. bölüm fragmanını izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-83-bolum-fragmanini-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan, sevilen ve ilgiyle izlenen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı “Bu topraklar bizimdir! Dostane olana yurt! Düşmanlık edene ise mezar olacaktır!" başlığı ile yayınlandı. Reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan dolu sahneler yer almıştı. Peki Kuruluş Osman'ın 83. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı...