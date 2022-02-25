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    Kuruluş Osman 84. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 25.02.2022, 15:24

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan, sevilen ve ilgiyle izlenen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı “İçerde doğum vardır! Bala’yı anamı bırak! Beni al gidelim!" başlığı ile yayınlandı. Reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın son bölümü nefes kesmişti. Peki Kuruluş Osman'ın 84. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
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