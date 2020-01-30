Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümü heyecan dolu bir sahne ile sona ermişti. Dizinin hayranları Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. İşte Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?