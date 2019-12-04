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Kuruluş Osman dizisine Burak Özçivit’in okuduğu Fetih Suresi damga vurdu

Giriş Tarihi: 04.12.2019, 22:30

atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman, izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey'in Kur'an-ı Kerim okuduğu sahne geceye damgasını vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın çok konuşulan o sahnesi...

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