atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman, izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey'in Kur'an-ı Kerim okuduğu sahne geceye damgasını vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın çok konuşulan o sahnesi…
Kuruluş Osman dizisine Burak Özçivit’in okuduğu Fetih Suresi damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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