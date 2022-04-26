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    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 26.04.2022, 11:01

    Çarşamba akşamları Atv'de izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı "Yüzünü göstermeye korkarsın da benim gazabımdan mı korkmazsın!" başlığı ile yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan heyecan dolu bölüm sonrası Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

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    Yalnız Kurt 13. Bölüm 2.fragmanı
    Yalnız Kurt 13. Bölüm 2.fragmanı 22.4.2022 10:07:07
    Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı
    Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı
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    Kardeşlerim 49. bölüm fragmanı
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    Hakim 3.bölüm 2.fragmanı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Osman Bey Bilecik'i fethetmek istiyor
    Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

    Barkın'ın Söğüt'ü işgal planı
    Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

    Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elindeki büyük koz
    Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

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