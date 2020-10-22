Kuruluş Osman'da büyük buluşma!

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Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyenleri adeta ekrana kilitledi. Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey’le nihayet kavuştu. Baba oğulun hasretle beklenen kavuşması sosyal medyada da çok ses getirdi. İşte o anlar...