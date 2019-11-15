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Kuruluş Osman'ın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 15.11.2019, 21:21

Milyonlarca izleyici tarafından merakla beklenen 'Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, Kuruluş Osman hangi kanalda' soruları yanıtını bulmuştu. Kuruluş Osman'ın yayın tarihi geçtiğimiz günlerde ATV'den yapılan açıklama ile belli olmuştu. Milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği, başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni fragmanı...

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