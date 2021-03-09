Mahur, Maraşlı için herkesin karşısında!

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Maraşlı'nın merakla beklenen 9. bölümü dün akşam Atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Heyecan dolu bölümde yaşananlar izleyiciyi ekrana kiltlerken Maraşlı ve Mahur'un aşkı da büyük bir ilgi ile takip ediliyor. İşte Maraşlı ve Mahur'un aşkından özel video...