Mahur, Maraşlı'nın gerçek kimliğini öğrendi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/mahur-maraslinin-gercek-kimligini-ogrendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı”nın ekrana gelen bölümünde Maraşlı’nın büyük sırrını Mahur öğrendi. Heyecan dolu bölümün final sahnesinde de nikah için gün almaya gittikleri sırada Mahur’un, öğrendiği bu gerçeği Maraşlı’ya söylemesi heyecan ve gerilimin dozunu artırdı.