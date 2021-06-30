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    Yeniasır TV Ekran Mahur, Maraşlı'nın gerçek kimliğini öğrendi!

    Mahur, Maraşlı'nın gerçek kimliğini öğrendi!

    Giriş Tarihi: 30.06.2021, 11:30

    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı”nın ekrana gelen bölümünde Maraşlı’nın büyük sırrını Mahur öğrendi. Heyecan dolu bölümün final sahnesinde de nikah için gün almaya gittikleri sırada Mahur’un, öğrendiği bu gerçeği Maraşlı’ya söylemesi heyecan ve gerilimin dozunu artırdı.

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