Pazartesi akşamlarının ilgi ile izlenen dizisi Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan yine doruktaydı. Mahur’un yetişerek Maraşlı’nın hayatını kurtardığı sahnede, Mahur, Nevzat’ın da yardımıyla Maraşlı’yı hastaneden kaçırmak zorunda kaldı. Maraşlı’yı dağ evine götüren Mahur, hain olduğunu bilmediği abisi Necati’nin oyununa geldi. İşte Maraşlı'dan çok özel sahne...
Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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