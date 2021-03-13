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    Maraşlı 10. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 13.03.2021, 20:11

    Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir? İşte Maraşlı 10. yeni bölüm fragmanı...

    Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?

    Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir…

    Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

    Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

    Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. İkili kaçmayı başarır ama Mahur vurulmuştur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek midir?

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