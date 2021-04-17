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    Yeniasır TV Ekran Maraşlı 14. bölüm fragmanı

    Maraşlı 14. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 17.04.2021, 19:05

    Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı'nın 19 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde Maraşlı ve Necati yüzleşecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan yarattı. Uzun süredir iz peşinde olan Maraşlı, tüm parçaları birleştirerek hainin Necati olduğundan emin olacak. Maraşlı, bugüne kadar tüm başına gelenlerin hesabını Necati’ye sorarken, Necati de çok büyük itiraflarda bulunacak. Soluk soluğa izlenecek bölümde duydukları karşısında intikam almaya kararlı Maraşlı ve Necati’nin restleşmesi kanlı bitecek. İşte Maralı yeni bölüm fragmanı...

    Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

    İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

    Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

    Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!

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