Maraşlı 15. yeni bölüm fragmanı izle

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Pazar akşamlarının ilgi ile izlenen dizisi Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde iki kardeş Maraşlı’nın ölüm emrini verir. Bu kez Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek midir? İşte Maraşlı yeni bölümde yaşanacaklar...