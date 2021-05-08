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    Yeniasır TV Ekran Maraşlı 17. yeni bölüm fragmanı izle

    Maraşlı 17. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 08.05.2021, 12:34

    Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır? İşte Maraşlı 17. yeni bölüm fragmanı...

    İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

    Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?

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