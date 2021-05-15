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    Yeniasır TV Ekran Maraşlı 18. yeni bölüm fragmanı izle

    Maraşlı 18. yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 15.05.2021, 11:14

    Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde istihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir? İşte Maraşlı yeni bölüm fragmanı...

    Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?

    Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister. Maraşlı bu teklifi kabul eder. Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar. Maraşlı tutuklanır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

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