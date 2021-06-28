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    Yeniasır TV Ekran Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı

    Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 28.06.2021, 11:34

    Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarında Salı akşamları izleyicisi ile buluşan Maraşlı'da heyecan dorukta. Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir? İşte Maraşlı yeni bölümde yaşanacaklar...

    Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

    Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

    Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?

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