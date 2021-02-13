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    Yeniasır TV Ekran Maraşlı 6. yeni bölüm fragmanı

    Maraşlı 6. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 13.02.2021, 18:29

    Atv ekranlarında Pazartesi akşamları fırtınalar estiren Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı heyecan uyandırdı. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır? İşte Maraşlı'nın 6. yeni bölümü fragmanı

    Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak? Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir. Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?

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