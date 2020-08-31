Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı!

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Atv'nin merakla beklenen dizisi Maria ile Mustafa'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor. Usta yönetmen Faruk Teber’in yönetmen koltuğuna oturduğu Maria ile Mustafa’nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor