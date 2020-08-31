  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı!

    Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı!

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 10:36

    Atv'nin merakla beklenen dizisi Maria ile Mustafa'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor. Usta yönetmen Faruk Teber’in yönetmen koltuğuna oturduğu Maria ile Mustafa’nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Muğlalı kadınlardan CHP’li belediyeye su isyanı! Osman Gürün'e ateş püskürdüler
    Muğlalı kadınlardan CHP’li belediyeye su isyanı! Osman Gürün'e ateş püskürdüler
    Baba ve oğuldan kahreden haber! Her şey yarım saat içinde oldu
    Baba ve oğuldan kahreden haber! Her şey yarım saat içinde oldu
    Vali Köşger, balkonlarında İstiklal Marşı okuyan İzmirlilere eşlik etti
    Vali Köşger, balkonlarında İstiklal Marşı okuyan İzmirlilere eşlik etti
    İzmir'de alevler geceyi aydınlattı! Emekli öğretmen feci şekilde hayatını kaybetti
    İzmir'de alevler geceyi aydınlattı! Emekli öğretmen feci şekilde hayatını kaybetti
    300 İHA 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı | Külliye'de görsel şölen
    300 İHA 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı | Külliye'de görsel şölen
    Başkan Erdoğan'dan flaş mesajı: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
    Başkan Erdoğan'dan flaş mesajı: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
    Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında gözler annede! Ortaya çıkanlar şok etti!
    Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında gözler annede! Ortaya çıkanlar şok etti!
    Gençliğim Eyvah 6. bölümde neler yaşanacak?
    Gençliğim Eyvah 6. bölümde neler yaşanacak?
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman...
    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman...
    Ayşe Altuntaş'ın kaybı ile ilgili sıcak gelişme!
    Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş olayı ile ilgili sıcak gelişme!
    Osman Bey, Sofia'nın oyununu bozuyor!
    Kuruluş Osman 25. bölüm! Osman Bey, Sofia'nın oyununu bozuyor!
    Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor!
    Kuruluş Osman 23. bölüm! Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor!