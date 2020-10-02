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Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisi, heyecan dolu yeni bölümüyle yine nefes kesecek. Çekimleri Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı Maria ile Mustafa dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınladı. İşte Maria ile Mustafa 5. bölüm fragmanı!

Aşkları uğruna her şeyden vazgeçerek, Kapadokya'dan kaçmaya karar veren Maria ile Mustafa'yı Ürgüp çıkışında kötü bir sürpriz beklerken, Mustafa'nın kendisini terk etmesini hazmedemeyen Gonca ise Nadire'nin son andaki çabasıyla yaşam mücadelesi verir. Candemir Konağı'ndaki herkes her iki olay nedeniyle derinden sarsılırlar. Galip, ilk günden beri peşinde koştuğu Maria'nın arazisini sonunda elde ederken, bunun karşılığında önemli bir bedel öder. Maria ile Mustafa'nın uzaklara gitmesine engel olmak isteyen Kudret, gösterdiği büyük çabanın bedelini ağır öder.