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    Yeniasır TV Ekran Merakla beklenen ‘Baş Belası’ dizisinin ilk tanıtımı

    Merakla beklenen ‘Baş Belası’ dizisinin ilk tanıtımı

    Giriş Tarihi: 02.06.2021, 12:07

    Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini Murat Onbul’un yaptığı atv’de ekrana gelecek ‘Baş Belası’, yayınlanan ilk teaser’ı ile yaz ekranının en merak edilen projesi haline geldi. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı dizi, atv ekranında seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

    'Baş Belası'nın İstanbul'da gerçekleştirilen çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede uyum sağlayan ekibin eğlenceli bir ortamda gerçekleştirdiği çekimlerde heyecan eksik olmuyor. Başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ettiği dizi, heyecanlı ve sürükleyici hikayesini eğlenceli bir dille anlatacak

    "Baş Belası", kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

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