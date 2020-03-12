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    Müge Anlı canlı yayınında bugün neler yaşandı?

    Giriş Tarihi: 12.03.2020, 14:35

    atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine izleyenleri ekranlara kilitleyen anlar yaşandı. Müge Anlı, Fatma Uyanık'ı vahşice katledip hiç bir şey olmamış gibi canlı yayına katılan katil Vahap Varlı'nın cinayetten müebbet hapis cezası aldığını canlı yayında duyurdu. İşte Müge Anlı'da yaşananlar...

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