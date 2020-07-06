Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/muge-anli-canli-yayininda-son-dakika-gelismesi-7-yildir-kayip-olan-levent-karaduman" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'nin ilgi ile takip edilen programı Müge Anlı'da bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Denizli'de yaşayan Levent Karaduman'dan 7 yıldır haber alınamıyordu. Karaduman'ın ailesi cinayet kuşkuları üzerine Müge Anlı'ya başvurdu. Bugün canlı yayında ise flaş bir gelişme meydana geldi. İşte detaylar...