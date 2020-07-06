  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman...

    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman...

    Giriş Tarihi: 06.07.2020, 14:27

    Atv'nin ilgi ile takip edilen programı Müge Anlı'da bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Denizli'de yaşayan Levent Karaduman'dan 7 yıldır haber alınamıyordu. Karaduman'ın ailesi cinayet kuşkuları üzerine Müge Anlı'ya başvurdu. Bugün canlı yayında ise flaş bir gelişme meydana geldi. İşte detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de Alabaylar Çetesi çökertildi
    İzmir'de Alabaylar Çetesi çökertildi
    Uçuş yasakları kalktı, yabancı turistler tatile gelmeye başladı
    Uçuş yasakları kalktı, yabancı turistler tatile gelmeye başladı
    Oyuncu Umut Oğuz özel hastanelere isyan etti!
    Oyuncu Umut Oğuz özel hastanelere isyan etti!
    İzmir'de eğik bina tartışması! Belediye yine mağdur etti
    İzmir'de eğik bina tartışması! Belediye yine mağdur etti
    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
    Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı unutmadı! Şairin şiirini seslendirdi
    Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı unutmadı! Şairin şiirini seslendirdi
    Ayşe Altuntaş'ın kaybı ile ilgili sıcak gelişme!
    Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş olayı ile ilgili sıcak gelişme!
    Osman Bey, Sofia'nın oyununu bozuyor!
    Kuruluş Osman 25. bölüm! Osman Bey, Sofia'nın oyununu bozuyor!
    Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor!
    Kuruluş Osman 23. bölüm! Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor!
    Osman Bey ile Bala Hatun evleniyor!
    Kuruluş Osman 22. bölüm! Osman Bey ile Bala Hatun evleniyor!
    Bahadır ile Osman Bey kavga ediyor!
    Kuruluş Osman 21. Bölüm! Bahadır ile Osman Bey kavga ediyor!
    Osman Bey, Balgay'ın elinden kurtuluyor!
    Kuruluş Osman 21. bölüm! Osman Bey, Balgay'ın elinden kurtuluyor!