Atv'nin ilgi ile takip edilen programı Müge Anlı'da bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Denizli'de yaşayan Levent Karaduman'dan 7 yıldır haber alınamıyordu. Karaduman'ın ailesi cinayet kuşkuları üzerine Müge Anlı'ya başvurdu. Bugün canlı yayında ise flaş bir gelişme meydana geldi. İşte detaylar...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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