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    Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında gözler annede! Ortaya çıkanlar şok etti!

    Giriş Tarihi: 22.07.2020, 14:12

    Müge Anlı gündeme damga vuran olayları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Gizli saklı olayları araştıran, faili meçhul cinayetleri çözen Müge Anlı'da ilginç bir olay daha gündeme geldi. Sakarya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç olayında detaylar ortaya çıktı. Şiar'ın katili annesi mi?

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