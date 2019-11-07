Nefes ile Tahir aşklarına sahip çıktı! Sen Anlat Karadeniz 63. son bölüm tek parça izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/nefes-ile-tahir-asklarina-sahip-cikti-sen-anlat-karadeniz-63-son-bolum-tek-parca-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, 6 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 63. son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in bu hafta ki yeni bölümünde, Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşti. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünü izleyen diziseverler tarafından, "Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm fragmanı izle, Sen Anlat Karadeniz 63. son bölüm tek parça izle" merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz 6 Kasım Çarşamba akşamı ATV'de ekrana gelen 63. bölümü tek parça izleme sayfası!

Sen Anlat Karadeniz 63. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.