  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Osman Bey, Nikola'yı böyle bozguna uğrattı

    Osman Bey, Nikola'yı böyle bozguna uğrattı

    Giriş Tarihi: 22.04.2021, 11:22

    Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 55. bölümü izleyenleri adeta ekrana kiiltledi. Osman Bey savaş meydanında Nikola’yı bozguna uğrattı ve tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açtı. Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 55.’inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. İşte nefes kesen o sahne...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osman Bey, Nikola'yı böyle bozguna uğrattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı
    Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı!
    Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı!
    Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
    Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
    Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül’ü aradı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül’ü aradı
    Motorlu kuryenin ölümden döndüğü kaza anı kamerada
    Motorlu kuryenin ölümden döndüğü kaza anı kamerada
    Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı
    Maraşlı, Mahur'u mest etti
    Maraşlı, Mahur'u mest etti
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı izle
    Doruk Asiye'ye aşkını itiraf ediyor
    Doruk Asiye'ye aşkını itiraf ediyor I Kardeşlerim özel video