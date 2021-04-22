Osman Bey, Nikola'yı böyle bozguna uğrattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/osman-bey-nikolayi-boyle-bozguna-ugratti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 55. bölümü izleyenleri adeta ekrana kiiltledi. Osman Bey savaş meydanında Nikola’yı bozguna uğrattı ve tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açtı. Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 55.’inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. İşte nefes kesen o sahne...