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    Osman Bey ve Bala Hatun’un sohbetine bu sözler damga vurdu: ‘Bir ordumuz olacak, bir devletimiz olacak’

    Giriş Tarihi: 31.03.2021, 22:48

    Kuruluş Osman’ın 52’nci bölümünde, düğün konvoyuna yapılan baskının ardından Kayı Obası’nın ve can dostu Gonca Hatun’un yaralarını sarmak için çalışan Bala Hatun, Osman Bey’le dertleşti.

    Bala Hatun'daki huzursuzluğu fark eden Osman Bey, eşini derdini paylaşması için teşvik etti. Bala Hatun konuşmakta tereddüt ederek "Derdini artırmaktan çekinirim beyim!" dedi. Osman Bey'in "Senin dilinden şifa dökülür ancak" sözleri üzerine Bala Hatun, "Beyim, Gonca ve Boran Alp zor bela vakit bulup düğün ettiler; o düğünde de saldırıya uğradılar. Beni düşündüren, bu türden bir şeyin olacağını bilmemizdi. Yani her an saldırı bekleriz. Düğünde, cenazede, bayramda… Beyim. Bu bitmeyen ceng bizi düğün etmekten, cenaze kaldırmaktan, bayram kutlamaktan endişe eder hale getirirse, büyüyemeyiz, çoğalamayız, serpilemeyiz" şeklinde konuştu.

    Osman Bey, "Tam bir Bey Hatunu gibi konuştun. Dahası haklısın. Haklısın Bala'm" diyerek Bala Hatun'a hak verdi. Bala Hatun'un endişelerini gidermek isteyen Osman Bey "Lakin zincirlerini kırmaya azmedenlerin ve devlet kurmak için kıyama kalkanların kaderi budur. Benim vazifemse bu ataş çemberinden obamı sağ salim geçirmektir. Güzel günler gelecek elbet. Evlatlarımız endişe duymadan büyüyecek! Düğünümüz düğün, bayramımız bayram olacak. Kocamışlarımız, hatunlarımız ceng etmek zorunda kalmayacak. Bir ordumuz olacak, bir devletimiz olacak. Olacak Balam'! Olacak…" sözleriyle gelecek güzel günlerin müjdesini verdi.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 52'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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