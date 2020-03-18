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    Yeniasır TV Ekran Osman'ın cengi başladı! Kuruluş Osman 15. yeni bölüm

    Osman'ın cengi başladı! Kuruluş Osman 15. yeni bölüm

    Giriş Tarihi: 18.03.2020, 23:52

    Kuruluş Osman'ın her zaman olduğu gibi yine heyecanla izlenen 15'inci bölümü, Osman Bey'in Moğollardan intikam aldığı sahnelerle seyircisini coşturdu. Moğol kampını basan Osman Bey, Balgay'a karşı öldürücü bir hamle yaptı. Yayın günü, 18 Mart 1915 Çanakkale zaferin 105. yıldönümüne denk gelen dizi ile ilgili sosyal medyada #ŞehitlerÖlmez etiketi ile paylaşımlar yapıldı.

    Osman Bey Gündüz'ü kurtardı

    Moğol kılığına giren alpleri eşliğinde Samsa ve Bamsı ile birlikte tutuklanmış numarası yapan Osman Bey, böylece Moğol kampına kolayca sızdı. Ağabeyi Gündüz'ün işkenceye uğradığını gören Osman Bey, onu kurtarmak için harekete geçerek Moğolları bertaraf etti. Kayı alpleri Moğollara üstünlük kurarken, Cerkutay'la karşı karşıya gelen Osman Bey, obasının ve Türklerin intikamını aldı!

    Sırada hedefi Moğolları uç bölgesinden defetmek olan Osman Bey'in önündeki tek engel Balgay olacaktı. Kampını basıp adamlarını öldüren Osman Bey'e karşı Balgay da boş durmayacaktı. Cengiz Han'ın emanetleri Moğollar arasındaki kavgayı körükleyecekti.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 15'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da #ŞehitlerÖlmez etiketi ile paylaşıldı.

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