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Reyyan, Azize’nin sırlarını ortaya çıkardı! Hercai 18. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 26.10.2019, 00:27

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin 18. bölümü yayınlandı. Hercai'nin son bölümünü izleyen diziseverler Hercai'nin 19. yeni bölüm fragmanını merakla beklemeye başladı. Hercai'nin 25 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen bölümünde Reyyan, Azizen'nin sırlarını ortaya çıkardı. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hercai 18. bölüm full tek parça izleme sayfası!

Hercai 18. Bölüm izle! Hercai son bölüm tek parça izle

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymazken, diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?

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