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Reyyan’ı kim kaçırdı? Hercai 16. son bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 12.10.2019, 01:13

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Hercai yayınlanan 16. son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Hercai'nin 11 Ekim Cuma günü ekrana gelen bölümüne Reyyan'ın kaçırılması damga vurdu. Reyyan'ı kim kaçırdı? İşte Hercai'nin yeni bölümünü izleyemeyenler ya da tekrardan izlemek isteyenler için Hercai 16. bölüm tek parça izleme ekranı...

Hercai 16. Bölüm izle yeni bölüm izle

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

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