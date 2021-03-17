Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı! Volkan, Derin'den boşanacağını söyler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/sadakatsiz-22-bolum-fragmani-volkan-derinden-bosanacagini-soyler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. Sadakatsiz yeni bölümde Asya ve oğlu ile keyifli bir akşam geçiren Volkan, Derin'den boşanmak istediğini söyler. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır. İşte Sadakatsiz yeni bölümde yaşanacaklar...