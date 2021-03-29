Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı

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Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan yarattı. Geçen hafta yayınlanan bölümün final sahnesinde Derin, Volkan'ı arayarak yardım istemiş ve Volkan ile Asya eve geldiğinde o manzara ile karşılaşmıştı. Peki Derin'e ne oldu? Derin öldürüldü mü? Yoksa Volkan ve Asya'dan intikam almak için yeni bir oyun mu oynuyor? İşte Sadakatsiz yeni bölümde yaşanacaklar...