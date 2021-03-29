Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan yarattı. Geçen hafta yayınlanan bölümün final sahnesinde Derin, Volkan'ı arayarak yardım istemiş ve Volkan ile Asya eve geldiğinde o manzara ile karşılaşmıştı. Peki Derin'e ne oldu? Derin öldürüldü mü? Yoksa Volkan ve Asya'dan intikam almak için yeni bir oyun mu oynuyor? İşte Sadakatsiz yeni bölümde yaşanacaklar...
Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.