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    Yeniasır TV Ekran Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı

    Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı

    Giriş Tarihi: 29.03.2021, 11:47

    Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan yarattı. Geçen hafta yayınlanan bölümün final sahnesinde Derin, Volkan'ı arayarak yardım istemiş ve Volkan ile Asya eve geldiğinde o manzara ile karşılaşmıştı. Peki Derin'e ne oldu? Derin öldürüldü mü? Yoksa Volkan ve Asya'dan intikam almak için yeni bir oyun mu oynuyor? İşte Sadakatsiz yeni bölümde yaşanacaklar...

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