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    Yeniasır TV Ekran Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanı

    Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanı

    Giriş Tarihi: 05.04.2021, 09:32

    Sadakatsiz'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta Derin'in ortadan kaybolması ve tüm işaretlerin Asya ve Volkan'ı göstermesi sonrası dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Derin'in yaralı bir halde Asya'nın evinin önünde olduğu dikkatleri çekti. Derin'e ne oldu? Her şey Derin'in intikam planı mı? İşte Sadakatsiz yeni bölümde yaşanacaklar...

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