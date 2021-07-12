İpek, kafasına takılan bir detayın peşini bırakmadı ve bulduğu ipuçları onu yıllar önceki bir vakaya götürdü. İpek, bu geçmiş davada Şahin’in yanlış kişiyi mahkum ettirmiş olabileceğini keşfetti. Araştırmasını derinleştiren İpek, sonunda Şahin’in büyük sırrını öğrendi. Artık Şahin’in sert mizacının ve duvarlarının sebebini biliyordu. Şahin’le bu konuyu konuşmak istediğinde ise hiç beklemediği çok sert bir tepki aldı.
Şahin'in geçmişteki büyük sırrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.