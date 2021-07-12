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    Şahin'in geçmişteki büyük sırrı

    Giriş Tarihi: 12.07.2021, 11:07

    İpek, kafasına takılan bir detayın peşini bırakmadı ve bulduğu ipuçları onu yıllar önceki bir vakaya götürdü. İpek, bu geçmiş davada Şahin’in yanlış kişiyi mahkum ettirmiş olabileceğini keşfetti. Araştırmasını derinleştiren İpek, sonunda Şahin’in büyük sırrını öğrendi. Artık Şahin’in sert mizacının ve duvarlarının sebebini biliyordu. Şahin’le bu konuyu konuşmak istediğinde ise hiç beklemediği çok sert bir tepki aldı.

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