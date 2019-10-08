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Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 08.10.2019, 10:22

Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde yerini aldığı Sen Anlat Karadeniz Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in yayınanan 58. bölümünde Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır. İşte Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı...

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