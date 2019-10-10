Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı izle

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Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in 60. yeni bölüm fragmanı...