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Final bölümü heyecanla beklenen dizi Sen Anlat Karadeniz, 13 Kasım Çarşamba akşamı seyircisiyle ATV'de buluştu. ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünü tekrar izlemek isteyen diziseverler tarafından, 'Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle, Sen Anlat Karadeniz final bölümü tek parça izle, Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm yayınlandı mı' merak konusu oldu. İşte izleyenlerin nefesini kesen Sen Anlat Karadeniz final bölümü tek parça izleme sayfası!

Sen Anlat Karadeniz 64. Bölüm izle, final bölümü izle

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.