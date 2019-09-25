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Sen Anlat Karadeniz'in 57. bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 25.09.2019, 01:18

ATV ekranlarının fırtınalar estiren Sen Anlat Karadeniz'in 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı izleyenlerin nefeslerini kesti. Sen Anlat Karadeniz'i canlı izlemek isteyen dizinin takipçileri 57. bölümü heyecanla beklemeye başladı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler yaşanacak. İşte Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanan yeni bölüm fragmanı...

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.

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