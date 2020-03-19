ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 15. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Osman Bey düşmanlarıyla karşı karşıya geliyor. Kuruluş Osman 15. bölüm özel sahnelerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Sofia olmadan sen bir hiçsin! Kuruluş Osman 15. yeni bölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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